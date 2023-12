Frmo Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Frmo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die vergangenen zwei Wochen zeigten eine überwiegend positive Tendenz in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Frmo-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab einen aktuellen Wert von 7,46 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 6,53 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Frmo-Aktie.

Die Aktivität und Stimmungsänderung in den Diskussionen über Frmo zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsveränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine überkaufte Situation für den 25-Tage-RSI, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Abschnitt führt.