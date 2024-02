Frmo Aktie: Abwarten

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Frmo wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung. Die technische Analyse ergab, dass die Frmo-Aktie derzeit neutral eingestuft wird, da der Relative Strength Index (RSI) bei 47,8 liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 signalisiert Neutralität. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs und die Distanz zum GD200 wurde die Aktie als neutral bewertet, während der GD50 einen positiven Abstand von +6,03 Prozent aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung des Stimmungsbilds als "Neutral".

