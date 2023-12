Friwo Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Friwo in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Diskussionsfrequenz wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Friwo bei 36,15 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 27 EUR lag und somit einen Abstand von -25,31 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der GD50 derzeit bei 29,93 EUR liegt, was einer Differenz von -9,79 Prozent entspricht.

Im Hinblick auf die Dividendenrendite schüttet Friwo derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 3,23 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,23 % bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Friwo als überbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 591,32 insgesamt 1838 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der bei 30,51 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".