Friwo Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Aktienkurs von Friwo wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" als schlecht bewertet, da er eine Rendite von -35,44 Prozent aufweist, was mehr als 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,85 Prozent, was bedeutet, dass Friwo auch hier mit 42,29 Prozent deutlich darunter liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Friwo derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Friwo-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 34,62 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 48 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse des Schlusskurses der Friwo-Aktie zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 35,46 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -19,35 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 28,94 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Friwo-Aktie somit in der einfacheren Charttechnik ein "Neutral"-Rating.