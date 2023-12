Friwo Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Diskussionen über Friwo in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie von Friwo bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Bezogen auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Friwo im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Friwo damit 38,19 Prozent unter dem Durchschnitt (2,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 3,79 Prozent, wobei Friwo aktuell 39,23 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Friwo als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Friwo-Aktie beträgt 37,04, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 69,12 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie von Friwo für die vergangenen Monate insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert. Daher wird Friwo insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.