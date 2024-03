Friwo Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Friwo zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von -40,93 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 9,86 Prozent verzeichnete, liegt Friwo mit 50,79 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Friwo. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Friwo führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Friwo liegt bei 87,5, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 74,6 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Friwo derzeit bei 31,94 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 22,6 EUR notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,24 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum GD50, der derzeit bei 28,2 EUR liegt, zeigt sich mit einem Abstand von -19,86 Prozent eine negative Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.