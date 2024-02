Friwo Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen hat der Friwo-RSI einen Wert von 84,21, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 47,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Friwo eine Rendite von -24,38 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,12 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Friwo um 27,5 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -16,49 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nur um -2,27 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Friwo auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen und positive Meinungen geäußert. Aufgrund dieser Analyse ist das Unternehmen als "Neutral" einzustufen, sowohl bezogen auf die Anlegerstimmung als auch auf die einfache Charttechnik.