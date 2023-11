Fritz Nols Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie von Fritz Nols schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 6 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Fritz Nols bei 0,01 EUR, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -50 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Fritz Nols bei 0,86, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,13 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Im Branchenvergleich erzielte Fritz Nols in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,62 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -1,45 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -46,17 Prozent im Branchenvergleich für Fritz Nols führt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Fritz Nols um 50,37 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.