Frisq Holding AB Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Nosa Plugs analysiert.

Der RSI7 für Nosa Plugs liegt derzeit bei 96,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Nosa Plugs weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nosa Plugs-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 2,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nosa Plugs-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nosa Plugs in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,81 SEK für den Schlusskurs der Nosa Plugs-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,662 SEK, was einem Unterschied von -18,27 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -14,03 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Basis führt. Insgesamt erhält Nosa Plugs somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.