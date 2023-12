Eisai Aktie: Was könnte passieren?

Die Aktie von Eisai hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der Gesundheitspflegebranche eine Unterperformance von 16,07 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" liegt bei -7,94 Prozent, und Eisai liegt aktuell 9,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Eisai als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 75,82, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 51,66 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Eisai beträgt derzeit 1, was einer negativen Differenz von -0,43 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eisai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 8057,97 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7207 JPY liegt (Unterschied -10,56 Prozent). Auf Basis dieses Vergleichs wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 7394,57 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt wird die Eisai-Aktie sowohl auf Basis der charttechnischen Entwicklung als auch des RSI als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft.