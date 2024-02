Friendtimes Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Friendtimes in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung in übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen in den sozialen Medien gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Friendtimes wurde in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausreißer. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über Friendtimes diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Friendtimes derzeit bei 1,13 HKD, was -8,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,62 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Friendtimes-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 57. Somit wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch überverkauft eingestuft (Wert: 46,88). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Friendtimes daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.