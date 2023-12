Friendly Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Friendly. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI für Friendly liegt bei 43,75, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation interpretiert wird und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI also als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Friendly derzeit bei 457,82 JPY liegt, während der Aktienkurs 486 JPY beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +6,16 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 495,18 JPY, was einem Abstand von -1,85 Prozent zur Aktie entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für diese Kategorie.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Friendly-Aktie als "Neutral".