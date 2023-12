Friendly Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Friendly haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. In Bezug auf die Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Friendly gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Friendly-Aktie betrachtet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Friendly wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Friendly-Aktie liegt bei 89,47, was als überkauft betrachtet wird, und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für die Friendly bewegt sich bei 68, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Friendly eine neutrale Bewertung aufgrund der verschiedenen Analysen und Stimmungen.