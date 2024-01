Friendly Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Friendly liegt bei 23,81, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,12 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz, zeigen wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Friendly wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Friendly war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führte zu diesem Schluss, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Friendly-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 458,44 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 499 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,85 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (495,16 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,78 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Friendly-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.