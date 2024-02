Friendly Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Friendly-Aktie wird derzeit technisch betrachtet und erhält dabei eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 471,22 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 518 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,93 Prozent entspricht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 502,08 JPY, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,17 Prozent) liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Friendly-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Friendly-Aktie war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Friendly weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,67 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 41,46 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Zusätzlich zur technischen Analyse wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Friendly-Aktie kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Damit wird die Friendly-Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.