Die Friedrich Vorwerk Group-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine Kennzahl, die die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Friedrich Vorwerk-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 78, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 45,15, was bedeutet, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Friedrich Vorwerk.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Friedrich Vorwerk derzeit als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 11,96 EUR liegt, während der Kurs der Aktie (14,28 EUR) um +19,4 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,86 EUR, was einer Abweichung von +3,03 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, um die Stimmungslage zu bewerten. In Bezug auf Friedrich Vorwerk zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Friedrich Vorwerk veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut" für Friedrich Vorwerk.