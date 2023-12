Friedrich Vorwerk Group Aktie: Das war nur der Anfang!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Friedrich Vorwerk derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,43 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (14,94 EUR) um +30,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12,75 EUR zeigt mit einer Abweichung von +17,18 Prozent, dass die Aktie als "Gut"-Wert einzustufen ist. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Friedrich Vorwerk überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Friedrich Vorwerk weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Untersuchung der Aktie von Friedrich Vorwerk auf diese Faktoren hin ergibt eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erzeugt werden kann. Die Rate der Stimmungsänderung für Friedrich Vorwerk zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Friedrich Vorwerk gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.