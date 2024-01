Friedrich Vorwerk Group Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Friedrich Vorwerk Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnittskurs basiert. Dabei wurde festgestellt, dass der GD200 des Wertes bei 11,96 EUR liegt, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (14,28 EUR) um +19,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 13,86 EUR, was einer Abweichung von +3,03 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

Des Weiteren wurde die Stimmung rund um die Aktie von Friedrich Vorwerk analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine negative Änderung in der Stimmung identifiziert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bezüglich des Anleger-Sentiments wurde festgestellt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) der Friedrich Vorwerk-Aktie analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 78, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (45,15) zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Friedrich Vorwerk.