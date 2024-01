Friedrich Vorwerk Group Aktie: Das gab es noch nie!

Die Friedrich Vorwerk wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,96 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (14,28 EUR) um +19,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,86 EUR ergibt aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von +3,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend entspricht die Gesamteinstufung dem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Friedrich Vorwerk veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Friedrich Vorwerk befasst, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als überkauft eingestuft, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 78 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 45,15, was bedeutet, dass Friedrich Vorwerk weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Friedrich Vorwerk.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie, gemessen anhand der Anzahl von Beiträgen und der Stimmungsänderung im Internet, fällt ebenfalls negativ aus. Die Aktivität sowie die Stimmungsänderung ergeben eine unterdurchschnittliche und negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Friedrich Vorwerk-Aktie, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment positiv ausfallen, während der RSI und die langfristige Stimmung ein negatives Bild zeichnen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.