Friedrich Vorwerk Group Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Friedrich Vorwerk. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 11,34 Punkte, was bedeutet, dass Friedrich Vorwerk derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Friedrich Vorwerk also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Friedrich Vorwerk veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Friedrich Vorwerk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,36 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,44 EUR, was einer Abweichung von +27,11 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,59 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+14,69 Prozent Abweichung), was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Friedrich Vorwerk also eine "Gut"-Bewertung aus der Sicht der einfachen Charttechnik.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Friedrich Vorwerk für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.