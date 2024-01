Friedrich Vorwerk Group Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen hat Friedrich Vorwerk eine mittlere Aktivität gemessen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral" Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Friedrich Vorwerk in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die weder positiv noch negativ waren. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 45,88, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 11,71 EUR mit dem aktuellen Kurs von 15,04 EUR eine Abweichung von +28,44 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+12,57 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.