Friedrich Vorwerk Group Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die technische Analyse der Friedrich Vorwerk-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 12,47 EUR verläuft. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 15,14 EUR, was einem Abstand von +21,41 Prozent entspricht und die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 14,95 EUR, was einer Differenz von +1,27 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Friedrich Vorwerk-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Friedrich Vorwerk-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 63) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 39,53). Somit erhält die Aktie ein insgesamt "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien für Friedrich Vorwerk wird als eher neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.