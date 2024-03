Friedrich Vorwerk Group Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Friedrich Vorwerk-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, wobei interessante Ergebnisse zutage traten. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,02 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 15,7 EUR, was einem Unterschied von +20,58 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und der letzte Schlusskurs von 15,31 EUR liegt nahe diesem Durchschnitt (+2,55 Prozent). Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung für die Friedrich Vorwerk-Aktie.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie berechnet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergab einen Wert von 71,05, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wurde. Beim RSI für 25 Tage wurde hingegen ein Wert von 44 ermittelt, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wurde die Aktie auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Eine Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien wurde ebenfalls festgestellt. Diese Veränderung ist auf negative Auffälligkeiten zurückzuführen, weshalb das Sentiment und Buzz der Friedrich Vorwerk-Aktie als "Schlecht" bewertet wurde. Bezüglich der Diskussion in den sozialen Medien war die Mehrheit der Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führte.

Insgesamt erhielt die Friedrich Vorwerk-Aktie gemäß der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, während der RSI und das Sentiment und Buzz auf "Schlecht" eingestuft wurden. Die Anlegerstimmung wurde als "Neutral" bewertet.