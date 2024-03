Friedrich Vorwerk Group Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Friedrich Vorwerk wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,83 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Friedrich Vorwerk zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Friedrich Vorwerk zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, und es gab keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Friedrich Vorwerk-Aktie bei 12,95 EUR, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 15,72 EUR beträgt +21,39 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,28 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund der technischen Analyse als "Gut".