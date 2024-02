Friedrich Vorwerk Group Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Friedrich Vorwerk-RSI liegt bei 12,38, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 43,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und hat somit auch Einfluss auf die Bewertung von Aktien. Bei Friedrich Vorwerk wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Friedrich Vorwerk-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 12,15 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 15,76 EUR liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 14,31 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Friedrich Vorwerk ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.