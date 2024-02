Friedrich Vorwerk Group Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Aktie von Friedrich Vorwerk betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert beträgt 62,16, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Friedrich Vorwerk haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Friedrich Vorwerk in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Friedrich Vorwerk eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und nur an fünf Tagen war die Stimmung neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Friedrich Vorwerk mit einem Kurs von 15,22 EUR inzwischen +2,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +22,64 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.