Friedrich Vorwerk Group Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Friedrich Vorwerk wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,92 Punkten, was darauf hinweist, dass Friedrich Vorwerk überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass Friedrich Vorwerk weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Friedrich Vorwerk-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Friedrich Vorwerk beläuft sich derzeit auf 11,94 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,12 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,26 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 13,83 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung für Friedrich Vorwerk hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Friedrich Vorwerk dafür eine "Schlecht"-Bewertung bekommt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben auch die sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare und Befunde neutral gewesen sind. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird Friedrich Vorwerk hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.