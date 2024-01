Friedrich Vorwerk Group Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die Analyse von Friedrich Vorwerk ergibt eine neutrale Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Dies spiegelt sich in einer "Neutral"-Bewertung wider. Die Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf die Aktie hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Friedrich Vorwerk auf 11,94 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,12 EUR erreicht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 13,83 EUR, was zu einer Neutralbewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Friedrich Vorwerk überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Zusammen ergibt sich für diesen Abschnitt eine "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Friedrich Vorwerk hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

