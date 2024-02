Friedrich Vorwerk Group Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Kommunikationsfrequenz haben wesentliche Veränderungen bei Friedrich Vorwerk in den letzten vier Wochen gezeigt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Friedrich Vorwerk daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger haben Friedrich Vorwerk in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Friedrich Vorwerk-Aktie aktuell bei 12,47 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand des Aktienkurses von 15,14 EUR zu dieser Linie beträgt +21,41 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 14,95 EUR, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Friedrich Vorwerk-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 63 und der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 39,53, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien, der Kommunikationsfrequenz und der technischen Analyse eine Bewertung der Friedrich Vorwerk-Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmungslage, aber als "Gut" in der technischen Analyse und als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.