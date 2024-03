Friedrich Vorwerk Group Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Friedrich Vorwerk-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,02 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 15,7 EUR, was einem Unterschied von +20,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,31 EUR wird analysiert und zeigt einen Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Friedrich Vorwerk-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Friedrich Vorwerk eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien tendierte zu besonders negativen Themen, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Die Anzahl der Beiträge zeigte hingegen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Friedrich Vorwerk für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet außerdem das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 71,05, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 44, was auf Neutralität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Analyse somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Friedrich Vorwerk eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, jedoch überwog die Unsicherheit mit sieben neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Friedrich Vorwerk von der Redaktion also ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.