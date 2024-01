Friedrich Vorwerk Group Aktie: In Lauerstellung

Friedrich Vorwerk wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit diesem Wert diskutiert. Zusammenfassend kann daher die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "neutral" Einstufung.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Friedrich Vorwerk zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was wiederum zu einer "neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht" Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Friedrich Vorwerk auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "gut" Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 11,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,24 EUR liegt (+31,72 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 13,06 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs (+16,69 Prozent), was zu einer "gut" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen auf einer Skala von 0 bis 100 an. Der RSI für Friedrich Vorwerk liegt bei 23,93, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer "gut" Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 33, was als neutral betrachtet wird und daher zu einer "neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "gut" vergeben.