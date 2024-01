Friedrich Vorwerk Group Aktie: Jetzt ist alles möglich

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie von Friedrich Vorwerk als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Friedrich Vorwerk-Aktie beträgt 49,43, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 37,6 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking basierend auf dem Relative Strength Index.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Friedrich Vorwerk war neutral in den vergangenen Tagen, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Friedrich Vorwerk. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Langfristig wurde bei Friedrich Vorwerk eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Friedrich Vorwerk derzeit bei 11,88 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 14,92 EUR liegt und somit einen Abstand von +25,59 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 13,72 EUR, was einer Differenz von +8,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.