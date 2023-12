Friedrich Vorwerk Group Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Friedrich Vorwerk-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 32, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild und lässt somit ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating schließen.

Bei der Beobachtung des Sentiments und Buzzes rund um Friedrich Vorwerk fällt auf, dass die Aktivität im Netz deutlich zugenommen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Gut" in diesem Punkt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Friedrich Vorwerk-Aktie aktuell bei 11,51 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 14,9 EUR liegt. Dies bedeutet einen Abstand von +29,45 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 12,93 EUR liegt und somit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Friedrich Vorwerk ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt die Analyse der RSIs, des Sentiments und Buzzes, sowie der technischen Analyse von Friedrich Vorwerk auf ein insgesamt "Neutral"-Rating schließen.

