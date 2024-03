Friedrich Vorwerk Group Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Friedrich Vorwerk: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Friedrich Vorwerk zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch relativ stabil, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Friedrich Vorwerk in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Friedrich Vorwerk. Der RSI7 liegt bei 45,83 und der RSI25 bei 41,59, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt eine neutrale Diskussion in den letzten zwei Wochen. Jedoch haben sich die Anleger in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem für positive Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 13,04 EUR, während der Kurs der Aktie bei 16 EUR liegt, was einer Abweichung von +22,7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 15,33 EUR führt zu einer positiven Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Friedrich Vorwerk.