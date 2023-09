Friedrich Vorwerk Aktien – Platow Brief: „Es geht voran“. KAUFEN.

Beim EBIT, das im Q2 durch einen einmaligen Bilanzeffekt etwas schwächer als erwartet ausgefallen war (vgl. PB. v. 10.8.), sind im weiteren Verlauf des Jahres keine vergleichbaren Belastungen zu erwarten. Loose bekräftigte daher nach einem EBIT von 37,4 Mio. Euro zum Halbjahr das mindestens doppelt so hohe Jahresziel, das bei 75 Mio. bis 85 Mio. (Vj.: 75,6 Mio.) Euro liegt.

Uns gefällt die breite Aufstellung mit den drei Säulen Vermögensverwaltung (rd. 35% der Erträge), Altersvorsorge (rd. 20%) und Sachversicherungsgeschäft (rd. 25%). Das starke Zinsgeschäft (etwa 6% der Erlöse in diesem Jahr) gleicht die zinsbedingte Schwäche im Immobiliengeschäft (rd. 5%) aus. Insgesamt sind mittlerweile fast 65% statt wie früher 30% der Erlöse wiederkehrend. Weil zudem das EBIT bis 2025 (Ziel: 100 bis 110 Mio. Euro) im Schnitt etwas stärker als die Erlöse (Ziel: 1 Mrd. bis 1,1 Mrd. Euro) wachsen soll, wird sich die EBIT-Marge von durchschnittlich rd. 8% in der Vergangenheit auf 10% verbessern.

CFO Tim Hameister, der kurz nach der Meldung am Donnerstag (31.8.) eigene Aktien im Wert von 17 370,00 Euro erwarb, bestätigt im PLATOW-Gespräch, dass man das Projekt „grundsätzlich mit unserer bestehenden Mannschaft abarbeiten“ könne. Teure Subunternehmer, welche die Profitabilität zuletzt stark belastet haben, werden also nicht im großen Stil benötigt. Trotzdem sucht der Vorstand nach Fachkräften, um für weitere Projekte ausreichend Kapazitäten zu haben. Bei den Ausschreibungen für die Stromtrassen Südlink und Südostlink ist die MBB-Tochter daher etwas zurückhaltender. Wir sehen für die seit unserer Empfehlung (vgl. PB v. 1.6.) mit 24% im Plus liegende Aktie (13,04 Euro; DE000A255F11) weiteres Potenzial. tk

Friedrich Vorwerk bleibt ein Kauf. Der Stopp wandert von 8,50 auf 9,50 Euro.

