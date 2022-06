Friedrich Vorwerk-Aktie: Ein weiterer Meilenstein!

Die Friedrich Vorwerk Gruppe SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter im Bereich der Energieinfrastruktur, erhält den Zuschlag für die Realisierung eines Teils der Anbindungsleitung für das LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Der Auftrag umfasst den Abschnitt von Sillenstede bei Schortens bis zur NETRA-Fernleitung in der Nähe des Gasspeichers in Etzel und bedeutet für FRIEDRICH VORWERK ein Gesamtauftragsvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Mit… Hier weiterlesen