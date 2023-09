Friedrich-Vorwerk-Aktie +15%: War das der Befreiungsschlag?

Nach einer monatelangen Seitwärtsbewegung in einer Range von 10 bis 11 € sprang die Aktie von Vorwerk (WKN: A255F1) am Donnerstag um +14,3% in die Höhe. Heute korrigieren die Anteile des Baudienstleisters wieder um knapp -4% und stehen aktuell bei 12,20 €. Grund für den plötzlichen Kurssprung war ein gemeldeter Großauftrag. Ist das der Beginn einer Trendwende?