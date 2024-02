Friedman Industries Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Friedman Industries hat in den letzten 50 Tagen eine positive Kursentwicklung von 8,92 Prozent verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 28,86 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,58 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 77,33 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Friedman Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 59,08 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch eine Underperformance von -738,13 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Friedman Industries als "Neutral" ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Gut" in der technischen Analyse und fundamentalen Analyse, jedoch eine Unterperformance im Branchenvergleich, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.