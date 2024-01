Friedman Industries Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Friedman Industries liegt derzeit bei 0,63 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividende erhalten. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Friedman Industries war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch weder von positiven noch von negativen Themen die Rede. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Friedman Industries liegt bei 21, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (27,66) bestätigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Friedman Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,33 Prozent erzielt, was 6,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 55,7 Prozent, wodurch die Aktie aktuell 6,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

