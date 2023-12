Friedman Industries Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anleger feststellen konnten. An sechs Tagen herrschte eine positive Diskussion vor, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Vor kurzem unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Friedman Industries. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Diskussionsintensität in Bezug auf Friedman Industries beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Friedman Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für Friedman Industries liegt der RSI bei 38,83, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,27, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,43 USD und der aktuelle Kurs bei 15,55 USD liegen, was eine Abweichung von +25,1 Prozent darstellt. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GDBetrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+26,84 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Friedman Industries-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.