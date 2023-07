Freyr Battery-Aktie: Wichtige Überlegungen zur aktuellen Marktbewertung!

Die Freyr Battery Aktie zeigt nach wie vor positive Tendenzen. Die Anteile des Batterieherstellers für Elektromobilität hatten im Juni überwiegend einen Abwärtstrend, doch am vergangenen Donnerstag verzeichneten sie einen beachtlichen Anstieg: Von 7,54 US-Dollar an dem Tag davor sprang die Freyr-Aktie auf 9,91 Dollar – ein bemerkenswerter Gewinn von rund 30 Prozent. Nach den ersten erzielten Gewinnen und einem Schlusskurs von 9,35 Dollar im Juni liegt der aktuelle Börsenkurs in New York bei soliden 9,74 Dollar. Investoren scheinen das Urteil eines amerikanischen Experten zu respektieren.

Morgan Stanley setzt Kursziel für Freyr bei 13 Dollar

Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley erhöhte am 29.Juni die Bewertung der Aktie von “Equal-Weight” auf “Overweight”. Das festgelegte Ziel für den Aktienkurs wurde auf beträchtliche 13...