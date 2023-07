Freyr Battery-Aktie: Klare Marktchancen!

Die Entwicklung der Freyr Battery-Aktie in der vergangenen Handelswoche ist unmissverständlich: Ein Rückgang von 14,70 Prozent kennzeichnet die letzten 7 Tage. Nachdem das Wertpapier am 12. und 13. Juli noch an der Schwelle von 9 Euro stand, korrigiert es nun auf ein Niveau von rund 7,50 Euro pro Aktie.

Betrachten wir den Zeitraum der letzten sechs Monate, so belaufen sich die Verluste sogar auf annähernd 20 Prozent. Die kurzfristige Rallye scheint verflogen zu sein.

Ein Analystenhaus hat seine Einschätzung zur Aktie revidiert und liefert dadurch ein klares Signal.

Goldman Sachs nimmt Neubewertung vor

Vor kurzer Zeit rückte die Freyr Battery-Aktie wieder ins Blickfeld von Goldman Sachs. Hierbei gibt es eine bemerkenswerte Bewegung, die Sie im Auge behalten sollten: Die Herabstufung des Papiers durch das Analysehaus von...