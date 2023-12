Freund Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Simon Property":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Aktie von Freund. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 89,9 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und Freund wird dementsprechend mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Freund gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Freund beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Freund aktuell 704,78 JPY, während der Kurs selbst bei 766 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +8,69 Prozent in Bezug auf den GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt hingegen 817,86 JPY, was zu einer negativen Bewertung von -6,34 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich bei der Aktie von Freund in den vergangenen Wochen kaum etwas verändert. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.