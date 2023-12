Freund Aktie: Ruhe bewahren!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Freund neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese mit einem Wert zwischen 0 und 100. Für die Freund-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75,64, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,35, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Freund von 757 JPY eine Entfernung von +7,2 Prozent vom GD200 (706,18 JPY) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 817,3 JPY, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,38 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Freund-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Freund-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde in Bezug auf Freund neutral waren. Zudem griffen die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen auf, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Freund hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.