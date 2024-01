Freund Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die aktuelle Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu bewerten, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. In Bezug auf die Aktie von Freund liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 24,05 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über Freund eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ist die Rate der Stimmungsänderung kaum vorhanden und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Freund in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Freund eingestellt waren, was auch durch die vornehmlich neutralen Nachrichten über das Unternehmen bestätigt wird. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Freund eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse ergibt, dass die Freund-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.