Freund Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Analyse der Aktienkurse des Unternehmens Freund zeigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss haben. Laut den Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Freund diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge zeigen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Freund jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Freund derzeit +0,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +7,55 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Freund-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (54) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (55,81) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Freund.