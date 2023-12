Freund Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Aktie von Freund beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 81, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, wobei die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Freund.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Freund verläuft derzeit bei 703,67 JPY, was der Aktie ein "Gut"-Rating einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 804 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,26 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 818,38 JPY angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz für Freund ausgemacht werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird. Die Bewertung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der technischen Analyse und der Stimmung in den sozialen Medien eine neutrale Bewertung für die Aktie von Freund.