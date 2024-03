Freund Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Freund in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Rating vergeben.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) genutzt werden. Der RSI für Freund liegt bei 6,9, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 746,93 JPY für den Schlusskurs der Freund-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 812 JPY, was einem Unterschied von +8,71 Prozent entspricht, und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 779 JPY, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Freund daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien können auch weiche Faktoren für die Einschätzung von Aktienkursen sein. In diesem Fall wurden neutrale Kommentare und Themen rund um Freund aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher hinsichtlich der Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für Freund vorgenommen.