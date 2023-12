Fresnillo Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Fresnillo eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Fresnillo daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Diese Häufung von Verkaufssignalen führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Fresnillo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Auch die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Fresnillo in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält Fresnillo für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Basierend auf diesem RSI ist Fresnillo derzeit weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Fresnillo im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,34 Prozent erzielt, was 14,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -18,66 Prozent, und Fresnillo liegt aktuell 14,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.