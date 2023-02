Fresnillo Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresnillo":

An derBörse notiert Fresnillo per 04.02.2023, 01:00 Uhr bei 816.8 GBP. Fresnillo zählt zum Segment "Edelmetalle und Mineralien".

Unser Analystenteam hat Fresnillo auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Fresnillo als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 5 Hold, 2 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 2 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 758,57 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -7,13 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 816,8 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Fresnillo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,48 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 18,83 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,36 Prozent im Branchenvergleich für Fresnillo bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,83 Prozent im letzten Jahr. Fresnillo lag 14,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Derzeit schüttet Fresnillo nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 0,71 Prozentpunkte (2,49 % gegenüber 3,19 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".